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18:38 07 Июля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Вся Украина грустит: Зеленский поговорил с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

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В связи с объявлением Джонсоном о сложении полномочий главы Консервативной партии Зеленский выразил ему искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

«Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также проинформировал собеседника о развитии ситуации на фронте.

Были обсуждены текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов.

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