В Донецке снова пылает нефтебаза: город в густом черном дыму

В Донецке снова мощный пожар на нефтебазе в Кировском районе, оттуда поднимается огромный столб черного дыма.

Столб черного дыма виден даже из Макеевки



Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

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Говорят, что было более десяти прилетов. Огромный столб дыма виден не только со всех районов Донецка, но и из соседней Макеевки.

Информации о пострадавших нет.

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