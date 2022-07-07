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19:58 07 Июля 2022 87 Комментарии
В Донецке снова пылает нефтебаза: город в густом черном дыму
В Донецке снова мощный пожар на нефтебазе в Кировском районе, оттуда поднимается огромный столб черного дыма.
Столб черного дыма виден даже из Макеевки
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
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Говорят, что было более десяти прилетов. Огромный столб дыма виден не только со всех районов Донецка, но и из соседней Макеевки.
Информации о пострадавших нет.
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