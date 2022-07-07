НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
05:57 08 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Авиация ВСУ трижды нанесла удары по оккупантам на Херсонщине

Украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

Украинские вертолетчики ударили по скоплению оккупантов

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составили 12 оккупантов, танк, гаубица «Мста-Б», склад боеприпасов и БПЛА «Орлан-10″, уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.07.2022 08:16
ВСУ ударили по скоплению оккупантов и их складам на Херсонщине
ТОР
07.07.2022 07:06
Россияне безуспешно пытались наступать под Херсоном
ТОР
06.07.2022 14:46
В Херсоне взорвали склад с боеприпасами: над городом столб дыма. Видео
blog comments powered by Disqus
В Харькове прогремело несколько взрывов: в городе много пожаров

17:59 Украина

У Медведева начались психические проблемы после ухода жены

13:08 Мир

Россия нанесла авиаудар по молдавскому танкеру в Черном море

12:23 Украина

Донецк снова в дыму: в городе прогремело несколько взрывов

10:59 Украина

Джонсон держится: в Великобритании ушло в отставку уже более 50 министров

10:49 Мир

Российские ракеты отказались воевать: взрываются после взлета и падают на своих

08:03 Украина

В Херсоне взорвали склад с боеприпасами: над городом столб дыма. Видео

14:46 Украина

В Донецке опять взрывы: над городом огромный столб дыма

13:56 Украина

Китай не в состоянии перекрыть зависимость России от западных технологий

10:22 Мир

ВСУ накрыли логистическую базу оккупантов на Харьковщине: стоит огромный столб дыма. Видео

09:57 Украина

В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: горит военный объект оккупантов. Видео

08:46 Украина