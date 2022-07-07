Авиация ВСУ трижды нанесла удары по оккупантам на Херсонщине

Украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

Украинские вертолетчики ударили по скоплению оккупантов



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составили 12 оккупантов, танк, гаубица «Мста-Б», склад боеприпасов и БПЛА «Орлан-10″, уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.

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