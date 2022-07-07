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05:57 08 Июля 2022 0 Комментарии
Авиация ВСУ трижды нанесла удары по оккупантам на Херсонщине
Украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.
Украинские вертолетчики ударили по скоплению оккупантов
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составили 12 оккупантов, танк, гаубица «Мста-Б», склад боеприпасов и БПЛА «Орлан-10″, уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.
Тэги: херсон
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