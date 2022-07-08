Оккупанты на Херсонщине запускают “бракованные” ракеты: взрываются в воздухе или падают
Рано утром после 06:00 со стороны Новой Каховки на Херсонщине оккупанты запускали ракеты, большая часть из которых самоликвидировались.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.
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В частности, говорят, что был запуск нескольких ракет с интервалом в 5 минут в районе Любимовки Каховского района. Три из них взорвались практически сразу.
Позже на этом же направлении запустили еще несколько ракет, но половина из них тоже взорвалась в воздухе.
Также около 06:20 в Горностаевке упала ракета, которую оккупанты запускали со стороны Каховки. К счастью, она не взорвалась.
Как сообщали Власти, ранее в Херсоне и Белгороде было зафиксировано странное “поведение” российских ракет после запуска – они взрывались в воздухе или падали.