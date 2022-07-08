У оккупантов начались проблемы с обеспечением техники и артиллерии

В Российской армии назревают большие проблемы с обеспечением техникой и расходными материалами для артиллерии.

У оккпантов уже начались проблемы со стволами для тяжелой артиллерии



Об этом сообщил Telegram-канал Воля со ссылкой на источники в российских войсках.

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По их словам, уже начались трудности со стволами для САУ (самоходных артиллерийских установок), гаубиц и тяжелых орудий.

«Стволы быстро изнашиваются, быстрее, чем предусмотрено заводскими параметрами, потому что то ли сталь хреновая, то ли делают их с нарушением технологии. Заменять их уже сейчас почти нечем, потому что новых стволов мало. Под Лисичанском и Северодонецком в какой-то момент у нас работало одно орудие из трех. И, похоже, дальше будет хуже», — рассказал российский артиллерист.

Кризис стволов, которые с 2014 года действительно делаются из стали худшего качества (потому что поставки в Россию качественной стали попали под санкции из-за захвата Крыма), есть проблемы с поставками танков и бронетехники.

«На базах хранения техники много, но она старая и, как я понимаю, не в лучшем состоянии. То, что нам приходит, мы здесь уже пересобираем. Из трех-четырех танков получается один в полной комплектации. Особенная беда с прицелами и связью. После расконсервации все это должно проверяться и устанавливаться, а нам присылают машины, в которых просто не хватает комплектующих. У многих танков не работает система автоматического заряжания, у некоторых заклинена башня, просто не вращается. С ходовой проблемы», — объясняет российский командир танкового подразделения.

После успешного уничтожения ВСУ более 11 российских складов с боеприпасами в войсках началась острая нехватка боекомплектов для артиллерии, танков и РСЗО.

«Чтобы эту нехватку компенсировать понадобится несколько недель. И это еще надо понимать, что если снаряды опять распихают лишь бы куда, то их снова по ветру пустят», — говорит российский штабной офицер.

издание также отметило, что в целом, ситуация с техническим обеспечением российских войск, по словам многих российских офицеров, становится близкой к критической, а к августу грозит стать катастрофической.

«В августе будет совсем плохо. Новой техники мы не увидим, а старую ремонтировать будет не из чего и нечем. Если в этот момент ВСУ пойдет вперед, то нам их будет нечем останавливать», — говорит другой российский штабной офицер.

Проблемы с техникой нарастают из-за неспособности российских оборонных заводов наладить полноценную работу, потому что там катастрофически не хватает деталей, комплектующих и материалов, которые до войны завозились из Европы, Канады и США.