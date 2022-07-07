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08:42 08 Июля 2022 9 Комментарии
Под Запорожьем российские РСЗО обстреляли позиции своих войск
На оккупированной территории Запорожской области подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение по позициям своих же войск вблизи населенного пункта Нескучное.
Россияне демилитаризировали собственную армию
Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.
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В результате «прицельного» огня один оккупант погиб, двое получили ранения.
Также подтверждено уничтожение склада боеприпасов противника.
Тэги: Запорожье
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