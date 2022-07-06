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Главная » Украина » Общество
09:50 08 Июля 2022 Просмотров 128   КомментариевКомментарии

Украинская авиация нанесла удары по технике и позициям оккупантов на востоке

Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении.

Украинская авиация продолжает уничтожать врага

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ.

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Поражены боевые позиции оккупантов, восемь танков и восемь боевых бронированных машин.

Кроме того, уничтожены полевой склад боеприпасов и живая сила врага.

Тэги: всу
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