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09:50 08 Июля 2022 128 Комментарии
Украинская авиация нанесла удары по технике и позициям оккупантов на востоке
Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении.
Украинская авиация продолжает уничтожать врага
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ.
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Поражены боевые позиции оккупантов, восемь танков и восемь боевых бронированных машин.
Кроме того, уничтожены полевой склад боеприпасов и живая сила врага.
Тэги: всу
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