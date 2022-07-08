Российские пропагандисты сдали позиции своих войск: ВСУ их накрыли огнем

Матери погибших в Украине солдат воинской части № 74325 из города Знаменск написали письмо в комитет солдатских матерей, в котором заявили, что в гибели военных виновен военкор «Известий» Валентин Трушнин.

Артиллерия ВСУ накрыла позиции оккупантов



Об этом сообщил Telegram-канал Сеятель ветра.

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По словам солдатских матерей, в своем репортаже от 30 июня Трушнин показал места базирования военной техники и личного состава и тем самым выдал их местоположение.

После этого по позициям нанесла удар тяжелая артиллерия ВСУ, в результате чего погибли сразу пятеро российских солдат.

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