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10:33 08 Июля 2022 161 Комментарии
Российские пропагандисты сдали позиции своих войск: ВСУ их накрыли огнем
Матери погибших в Украине солдат воинской части № 74325 из города Знаменск написали письмо в комитет солдатских матерей, в котором заявили, что в гибели военных виновен военкор «Известий» Валентин Трушнин.
Артиллерия ВСУ накрыла позиции оккупантов
Об этом сообщил Telegram-канал Сеятель ветра.
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По словам солдатских матерей, в своем репортаже от 30 июня Трушнин показал места базирования военной техники и личного состава и тем самым выдал их местоположение.
После этого по позициям нанесла удар тяжелая артиллерия ВСУ, в результате чего погибли сразу пятеро российских солдат.
Тэги: всу
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