Россия бросила дополнительные танки на зачистку Луганщины

Российская армия бросила дополнительные танковые подразделения на штурм еще не захваченных населенных пунктов Луганской области.

Россия пытается танками выдавить ВСУ из Луганщины



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, не вся область оккупирована россиянами, но они снова спешат отчитываться о полном захвате региона.

В двух населенных пунктах Луганщины еще ведутся бои.

Также по словам Гайдая, никакой оперативной паузы, объявленной россиянами, на самом деле нет – обстрелы не утихают.

Он уточнил, что критическая инфраструктура в городах и селах Луганщины, где были боевые действия, уничтожена почти на 100%.

Тэги: Луганск, Сергей Гайдай