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12:27 08 Июля 2022 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

ВСУ уничтожили систему ПВО и склад оккупантов под Новой Каховкой

На рассвете 8 июля ВСУ нанесли удар по вражеской базе в районе Каховской ГЭС под Новой Каховкой.

Взрывы прогремели около 04:30

Об этом сообщали местные Telegram-каналы, а также подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Предварительно, уничтожена система ПВО, сдетонировал боекомплект, уничтожено 44 оккупанта, еще около 30 ранены.

Информация об окончательных потерях  уточняется.

Тэги: херсон
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