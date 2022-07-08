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12:27 08 Июля 2022 153 Комментарии
ВСУ уничтожили систему ПВО и склад оккупантов под Новой Каховкой
На рассвете 8 июля ВСУ нанесли удар по вражеской базе в районе Каховской ГЭС под Новой Каховкой.
Взрывы прогремели около 04:30
Об этом сообщали местные Telegram-каналы, а также подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Предварительно, уничтожена система ПВО, сдетонировал боекомплект, уничтожено 44 оккупанта, еще около 30 ранены.
Информация об окончательных потерях уточняется.
Тэги: херсон
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