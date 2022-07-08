ВСУ уничтожили систему ПВО и склад оккупантов под Новой Каховкой

На рассвете 8 июля ВСУ нанесли удар по вражеской базе в районе Каховской ГЭС под Новой Каховкой.

Взрывы прогремели около 04:30



Об этом сообщали местные Telegram-каналы, а также подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Предварительно, уничтожена система ПВО, сдетонировал боекомплект, уничтожено 44 оккупанта, еще около 30 ранены.

Информация об окончательных потерях уточняется.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: херсон