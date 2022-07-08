Фріки та маргінали з «оновленої влади» у Мелітополі не уникнуть покарання

Днями СБУшники повідомили про підозру ставленику окупаційної адміністрації новому «директору» мелітопольських тепломереж Костянтину Тюріну, за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Колишній продавець яєць



Про це стало відомо Власти.нет з джерел в спецслужбі.

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За вказаний злочин, згідно діючого законодавства йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Часу покаятись перед українцями буде вдосталь.

Костя Тюрін відомий у місті персонаж. До 2016 року він вже очолював вказане підприємство, при чому докерувався так би мовити «до ручки», зі стабільного підприємства воно перетворилось на банкрута. Але такі здобутки окупаційну владу не бентежать, мабуть розуміють, що довго при владі вони не залишаться.

Так ось, з приходом «аZвабадителей» Костя зрозумів, що настав час і почав діяти, бо торгівля яйцями на місцевому ринку була йому не дуже до вподоби, хотілось влади. Маючи непогані стосунки з гауляйтеркою Галиною Данільченко він був одразу прийнятий до «нової команди».

Отримавши стрімкий «кар’єрний зріст» Костик почав бурхливу діяльність на новій – старій посаді. Спочатку свої здібності він направив на фінанси ТОВ «Тепло Мелітополь» – шукав можливість вивести грошові кошти, які залишались на рахунках підприємства, але щось пішло не так. Потім зосередився на допомозі окупаційним військам, саме за його командами, техніка ТОВ використовувалась при будівлі блок-постів та інших укріплень окупантів на території Василівського району.

Впевнені, що ця «почесна» посада за ним довго не протримається, та не допоможе зраднику уникнути відповідальності, українське правосуддя дасть справедливу та сувору оцінку посібнику окупантів.