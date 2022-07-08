Громадська організація з Маріуполя відкрила у Хмельницькому безкоштовний коворкінг та тренінговий центр для переселенців

У планах в активістів та волонтерів – створення цілої екосистеми для переселенців

Коворкінг – це тільки перша частина великого та амбітного проєкту у Хмельницькому “Все буде добре”. Його започаткувала ГО “Заходи” (м.Маріуполь), яка є засновником Громадської спілки “Асоціація Гуманітарний центр “Все буде добре” (м.Краматорськ). Команда проєкту сконцентрована на кількох напрямках роботи: надання тимчасового житла та гуманітарної допомоги для ВПО, коворкінг та тренінговий центр для віддаленої роботи та навчання, допомога з працевлаштуванням та перекваліфікацією та відновлення дитячих таборів, де діти зможуть реабілітуватися після пережитого стресу.

На базі Хмельницького національного університету 10 травня відкрився безкоштовний коворкінг на 20 робочих місць. Будь-хто може користуватися приміщенням: там є швидкісний інтернет та комфортні місця для онлайн-роботи. До того ж, це зручне місце для проведення просвітницьких заходів.

“У Маріуполі коворкінги мали попит у молоді та представників креативних індустрій, фрілансерів. Ми за місяць зробили у Хмельницькому, — місті, де багато переселенців, — такий комфортний центр для роботи та навчання. Зараз наповнюємо його життям, проводимо різні заходи та намагаємось інтегрувати переселенців у нове середовище”, — розказує голова ГО “Заходи” Юрій Давиденко.

Наразі організатори працюють над залученням партнерів та коштів для розширення можливостей коворкінгу та просвітницько-навчального центру. Залучаємо проєкти та партнерів для проведення майстер-класів, круглів столів, лекцій та семінарів — все, аби допомогти ВПО адаптуватися на новому місці та створити ком’юніті з теплою атмосферою.

«Ми хочемо створити центр підтримки переселенців, молоді, підприємців, ІТ фахівців. Зробити простір для навчання, для роботи, для об’єднання», — додає Юрій Давиденко.

У планах організації також створення підприємницького кластера та організація навчання переселенців основам бізнесу та областям креативної індустрії, зокрема IT та різних видів дизайну.

Також організатори “Все буде добре” радо запропонують приміщення коворкінгу для зустрічей або проведень заходів організаціям, які допомагають переселенцям. Така ініціатива допоможе об’єднатися ГО, державним та муніципальним установам, волонтерським групам та активістам у напрямку комфортної адаптації вимушеним переселенцям у Хмельницькому.

За невеликий період ініціативна група зробила велику роботу, але проєкт працює на громадських засадах, тому для успішною реалізації проєкту організатори потребують фінансової підтримки. Необхідно закупити додаткові меблі та обладнання для розширення робочих місць та створення комфортної атмосфери, а також придбати техніку для проведення різних заходів у коворкінгу.

Підтримати проєкт можна за реквізитами:

Monobank: 4441114411278144

Privat: 5169360017944186

Найменування отримувача: ГО ЗАХОДИ

Код отримувача: 41270476

Рахунок: UA873354290000026009054014381

PayPal: [email protected]

До того ж, якщо ви можете фізично допомогти у Хмельницькому чи надати волонтерську підтримку онлайн — звертайтеся за адресою чи телефоном.

Коворкінг “Все буде добре. Хмельницький” знаходиться за адресою вул. Кам’янецька, 112/2, будівля столової 2 поверх, біля бібліотеки ХНУ.

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 19:00.

Контактна особа Єгор +380 97 869 1068.

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