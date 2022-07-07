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Главная » Мир » Общество
13:08 08 Июля 2022 Просмотров 745   КомментариевКомментарии

Путин перебрасывает в Украину войска из Арктики

Россия вывезла большую часть военной техники из военной базы Алакуртти (в Мурманской области) недалеко от границы с Финляндией.

В Украину идут арктические войска России

Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на финского общественного вещателя Yleisradio.

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Спутниковые снимки показывают, что с середины мая военную базу покинуло более 100 автомобилей, в том числе десятки бронетранспортёров. Такие батальоны состоят примерно из 800 солдат.

«Весьма вероятно, что их доставили в Украину поездом», — заявил финскому телеканалу военный эксперт Марко Эклунд.

Бригада «Алакуртти» из-за непосредственной близости к финской границе является самым важным российским подразделением к северу от Полярного круга. Это специализированные войска для ведения боевых действий в арктических условиях.

Пока, исходя из спутниковых снимков и общедоступной информации, Алакуртти была единственной военной базой вблизи Финляндии, которая ещё не перебросила в Украину боевое подразделение.

Тэги: Россия
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