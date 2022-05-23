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13:31 08 Июля 2022 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

Российская ракета, выпущенная по Одессе, самоуничтожилась над морем

Утром 8 июля около 10:00 с самолета Су-30 со стороны Черного моря российская армия выпустила по Одесщине ракету типа Х-31.

Еще одна ракета самоуничтожилась

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.

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По его словам, крылатая ракета разорвалась над морем по пути к побережью.

Напомним, рано утром после 06:00 со стороны Новой Каховки на Херсонщине оккупанты запускали ракеты, большая часть из которых самоликвидировалась.

Днем ранее, 7 июля, в Херсоне и Белгороде также было зафиксировано странное “поведение” российских ракет после запуска – они или взрывались или падали.

Тэги: Одесса, черное море
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