Враг для русских и китайцев: кем был Синдзо Абэ и чем он важен для Украины

Абэ Синдзо, величайший японский экспремьер и крупный союзник Украины, был атакован убийцей в городе Нара во время предвыборного выступления, а затем умер в больнице.

Синдзо Абэ умер в больнице после покушения



О том, кто такой Абэ в масштабах своей страны и мира написал Артур Харитонов для Telegram-канала Останній Капіталіст.

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Господин Абэ после отставки с поста премьера оставался одним из самых влиятельных политиков Японии и лидером наиболее правильной фракции правящей ЛДПЯ.

Он не только выступал за полную поддержку Украины и Тайваня, но и начал реформу, целью которой был отказ от пацифизма и развитие мощной армии, способной защитить не только Японию, но и мир.

Его врагами были русские и китайцы. Более того: пропаганда КНР прямым текстом систематически угрожала Абэ-сану.

Он чувствовал, что начнется великая война. И делал все для того, чтобы подготовить Японию и человечество к этому.

Если мы потеряем господина Абэ, мы потеряем японского друга каждого украинца, стоявшего с нами с первых дней российской войны в 2014 году.

Для меня лично Абэ Синдзо – это образец политика. Таких, как он, в современном мире почти нет.

Для Японии это, безусловно, наибольший шок после зариновой атаки в Токийском метро и трагедии на Фукушима. События, ужасно напоминающие те, которые происходили в канун Второй мировой.

Сегодня Украина с Японией.

Тэги: Япония, Синдзо Абэ