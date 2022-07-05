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14:58 08 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский засветился на передовой и проведал родной район

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Днепропетровской области и провел совещание в Криворожском районе.

Зеленский посетил Днепропетровскую область

О своей поездке глава государства рассказал в Telegram.

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Зеленский пообщался с нашими защитниками и вручил им награды.

“Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!” – написал президент.

В своем родном Криворожском районе глава государства провел совещание по ситуации в регионе, а также положению дел в воинских частях и подразделениях.

Зеленский вручил военным награды

Зеленский вручил военным награды

“Города, несмотря на военное состояние, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами”, – подчеркнул Зеленский.

Тэги: днепр, Владимир Зеленский
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