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16:07 08 Июля 2022 301 Комментарии
В Новой Каховке застрелили коллаборанта, ставшего “замначальника милиции”
В оккупированной Новой Каховке на Херсонщине 7 июля был убит предатель, бывший полицейский, согласившийся на сотрудничество с оккупантами, — Сергей Томка.
Томка был обычным полицейским, а стал мертвым
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
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Также эта информация появилась и на некоторых российских ресурсах.
Томка после прихода оккупантов согласился быть заместителем начальника местной “милиции”.
Коллаборанта убили в собственной машине. Ему недавно исполнилось 26 лет.
Тэги: херсон, новая каховка
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