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16:07 08 Июля 2022 Просмотров 301   КомментариевКомментарии

В Новой Каховке застрелили коллаборанта, ставшего “замначальника милиции”

В оккупированной Новой Каховке на Херсонщине 7 июля был убит предатель, бывший полицейский, согласившийся на сотрудничество с оккупантами, — Сергей Томка.

Томка был обычным полицейским, а стал мертвым

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Также эта информация появилась и на некоторых российских ресурсах.

Томка после прихода оккупантов согласился быть заместителем начальника местной “милиции”.

Коллаборанта убили в собственной машине. Ему недавно исполнилось 26 лет.

Информацию об убийстве Томки подтвердили российские СМИ

Информацию об убийстве Томки подтвердили российские СМИ

Тэги: херсон, новая каховка
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