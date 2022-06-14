В Новой Каховке застрелили коллаборанта, ставшего “замначальника милиции”

В оккупированной Новой Каховке на Херсонщине 7 июля был убит предатель, бывший полицейский, согласившийся на сотрудничество с оккупантами, — Сергей Томка.

Томка был обычным полицейским, а стал мертвым



Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Также эта информация появилась и на некоторых российских ресурсах.

Томка после прихода оккупантов согласился быть заместителем начальника местной “милиции”.

Коллаборанта убили в собственной машине. Ему недавно исполнилось 26 лет.

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