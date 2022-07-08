Появилось видео уничтожения бойцами ВСУ роты российских танков
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ за день боев 7 июля уничтожили 12 российских танков.
Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.
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Десантники отбивали массированное наступление ВС РФ на восточном направлении. Оборону бойцы вели совместно с другими подразделениями.
7 июля враг пошел большими силами на позиции ВСУ, «решив поиграться в Курскую дугу-2″. ВС РФ пытались броней и огнем пробить оборону. Однако десантники подготовили «горячий прием» оккупантам.
«Первые два русских танка были уничтожены в начале наступления, когда они попали в засаду. Следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW, и Javelin. Еще два подбила артиллерия», — сообщают в публикации.
Несмотря на первые потери ВС РФ продолжали атаковать, пытаясь захватить плацдарм и закрепиться. Украинские военные продолжали наносить удары по вражеской технике вместе с артиллерией. В результате тактические действия привели к потерям:
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12 танков
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5 БТР
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один грузовик.