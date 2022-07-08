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16:39 08 Июля 2022 Просмотров 657   КомментариевКомментарии

Появилось видео уничтожения бойцами ВСУ роты российских танков

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ за день боев 7 июля уничтожили 12 российских танков.

Бойцы ВСУ уничтожили 12 танков врага

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

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Десантники отбивали массированное наступление ВС РФ на восточном направлении. Оборону бойцы вели совместно с другими подразделениями.

7 июля враг пошел большими силами на позиции ВСУ, «решив поиграться в Курскую дугу-2″. ВС РФ пытались броней и огнем пробить оборону. Однако десантники подготовили «горячий прием» оккупантам.

«Первые два русских танка были уничтожены в начале наступления, когда они попали в засаду. Следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW, и Javelin. Еще два подбила артиллерия», — сообщают в публикации.

Несмотря на первые потери ВС РФ продолжали атаковать, пытаясь захватить плацдарм и закрепиться. Украинские военные продолжали наносить удары по вражеской технике вместе с артиллерией. В результате тактические действия привели к потерям:

  • 12 танков

  • 5 БТР

  • один грузовик.

Тэги: всу
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