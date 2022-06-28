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Главная » Мир » Политика
18:31 08 Июля 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

В Украине незначительная часть: в Кремле заявили о величии военного потенциала России

Россия в спецоперации на Украине в настоящий момент задействует лишь незначительную часть своего потенциала.

Песков заверил в величии российского потенциала

Как сообщило Интерфакс, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Его попросили разъяснить слова Владимира Путина о том, что Россия «пока еще ничего не начинала» на Украине.

«Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – ответил Песков.

Он также назвал “буквально абсурдными” заявления западных политиков, потому что они якобы просто добавляют горя для украинского народа.

Тэги: Россия, Дмитрий Песков
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