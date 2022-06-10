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Главная » Украина » Политика
19:13 08 Июля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

У Зеленского заявили о начале перелома в войне с Россией

За последнюю неделю украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами, это еще не все, поэтому можно говорить о начале определенного переломного момента в войне.

Подоляк подчеркнул, что многое в войне зависит от количества оружия на фронте

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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По его словам, россияне берут оперативную паузу из-за значительных потерь – как в живой силе, так и в технике или просто боекомплектах. Вражеской армии как-то все это нужно довозить, а логистика у них работает не очень хорошо.

Подоляк подчеркнул, что российская армия сейчас нуждается в проведении передислокации и пополнении силы и техники.

“Потому, непременно, определенный перелом войны уже начинается. Все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами”, – пояснил советник главы ОП.

При этом он добавил, что для ощутимости перелома очень важно количество оружия, которое будет на линии фронта. Оно существенно изменит сегодняшнее положение дел.

Тэги: офис президента, Михаил Подоляк
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