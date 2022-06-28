Страны G20 не смогли прийти к единому мнению о войне с Украиной
Дипломаты стран “большой двадцатки” не смогли найти общий язык по поводу войны России в Украине и того, как справиться с ее глобальными последствиями.
Об этом сообщило Associated Press.
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Консенсус оказался недосягаем на фоне углубляющегося раскола между Китаем и Россией с одной стороны и Соединенными Штатами и Европой с другой.
Дипломаты не сделали традиционное групповое фото групповой фотографии и не выпустили итоговое коммюнике.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которые впервые с начала войны находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.
Лавров демонстративно выходил из заседания, по крайней мере, дважды: один раз, когда его немецкая коллега Анналена Бэрбок выступала на первом заседании, и снова незадолго до того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен был выступить по видеосвязи на второй сессии.