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19:49 08 Июля 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Страны G20 не смогли прийти к единому мнению о войне с Украиной

Дипломаты стран “большой двадцатки” не смогли найти общий язык по поводу войны России в Украине и того, как справиться с ее глобальными последствиями.

Лавров дважды демонстративно выходил из зала во время заседаний дипломатов G20

Об этом сообщило Associated Press.

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Консенсус оказался недосягаем на фоне углубляющегося раскола между Китаем и Россией с одной стороны и Соединенными Штатами и Европой с другой.

Дипломаты не сделали традиционное групповое фото групповой фотографии и не выпустили итоговое коммюнике.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которые впервые с начала войны находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.

Лавров демонстративно выходил из заседания, по крайней мере, дважды: один раз, когда его немецкая коллега Анналена Бэрбок выступала на первом заседании, и снова незадолго до того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен был выступить по видеосвязи на второй сессии.

Тэги: G20
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