Верещук призвала людей выехать из оккупированных Запорожской и Херсонской областей: будут бои

Пребывание на захваченных россиянами территориях Херсонской и Запорожской областей может оказаться опасным, поскольку там скоро начнутся бои за их освобождение.

Эвакуироваться нужно, чтобы не стать живым щитом для оккупантов



Об этом заявила вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

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«Даже если они будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться. Даже если придется через Крым, когда мы говорим о Херсонской области – это нужно делать, нужно двигаться в данном направлении. Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные Силы будут деоккупировать. Это будут сильные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают», – пояснила Верещук.

По ее словам, людям необходимо эвакуироваться всеми доступными способами, и они о них знают.

“Горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути. Волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей, которые сегодня там везут наших людей, эвакуируя их из того ада, в котором они оказались», – сказала министр.

Она также объяснила, что враг использует украинцев на оккупированных территориях как живой щит.

Тэги: Запорожье, мелитополь, херсон