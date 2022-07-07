На юге ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, много техники и склады с боеприпасами

На южном направлении ВСУ уничтожили значительное количество живой силы и техники оккупационных войск.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на украинской земле



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там отметили, что дважды за день парами наших штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Снигиревки.

В общем за сутки, по итогам нанесения огневых поражений врагу украинскими подразделениями уничтожено: 194 оккупанта и 42 единицы техники, среди которых 2 РСЗО «Град», 2 командно-штабных машины, 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса «Панцирь-С1″ , 1 пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2″, 6 самоходных гаубиц типа «Акация», 26 единиц автомобильной техники, 1 беспилотник-разведчик «Орлан-10″ и 3 склада с боеприпасами.

Однако, в Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался.

В течение дня ракетные и авиационные удары продолжались как вдоль линии столкновения, так и по тыловым районам.

Парой Ка-52 была атакована окраина Белого Криницы и из тяжелой артиллерии обстреляна Большая Костромка Херсонской области. Критических разрушений и пострадавших нет.

В Николаевской области в результате утреннего обстрела разрушения получила станция техобслуживания в Высунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатой, частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи в Новосеменовке.

При этом враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с возросшим осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения нет.

Поздним вечером враг укрыл «Градом» Красногригорьевку на Днепропетровщине, бив с другого берега водохранилища. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Тэги: Николаев, херсон, всу