В Харцизске всю ночь горел и детонировал склад с боеприпасами

Ночью 9 июля около 02:00 в оккупированном Харцызске Донецкой области, который находится под контролем “ДНР”, прогремели мощные взрывы.

Первые взрывы прогремели около 02:00



Как сообщают местные жители и Telegram-каналы, после этого начался сильный пожар.

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Очевидно, загорелся склад с боеприпасами, поскольку в процессе горения детонировал боекомплект.

Практически до утра разрывы не давали заснуть местным жителям. Осколки сдетонировавших боеприпасов разлетались по округе и повреждали жилища граждан.

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