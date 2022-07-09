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07:04 09 Июля 2022 242 Комментарии
В Харцизске всю ночь горел и детонировал склад с боеприпасами
Ночью 9 июля около 02:00 в оккупированном Харцызске Донецкой области, который находится под контролем “ДНР”, прогремели мощные взрывы.
Первые взрывы прогремели около 02:00
Как сообщают местные жители и Telegram-каналы, после этого начался сильный пожар.
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Очевидно, загорелся склад с боеприпасами, поскольку в процессе горения детонировал боекомплект.
Практически до утра разрывы не давали заснуть местным жителям. Осколки сдетонировавших боеприпасов разлетались по округе и повреждали жилища граждан.
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