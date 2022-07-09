В Мелитополе отключили часть телеканалов: оккупанты «бесплатно» раздают новые приставки

В захваченном РФ Мелитополе у пользователей телевизионных приставок Т2 пропала часть каналов, а в это время оккупанты раздают бесплатно другие приставки – под запись паспортных данных.

Мелитопольцев подсаживают на российскую пропаганду



Об это Власти.нет рассказали жители города.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинских телеканалов в городе нет давно, их могут видеть только владельцы спутниковых антенн. Те же, кто пользовался Т2, получили возможность смотреть 16 российских каналов: 9 пропагандистских (1 канал, Россия 24 и т.п.) и 7 развлекательных (ТНТ, СТС и т.п.).

И вот уже третий день пропагандистские каналы недоступны для просмотра, о чем очень сожалеют местные поклонники “русского мира”.

В то же время оккупанты предлагают таким гражданам получить новую телевизионную приставку совершенно бесплатно, оставив только свои паспортные данные. Надо полагать, что ее кодировка предусматривает наличие Киселева, Скабеевой и Соловьева.

Тэги: мелитополь