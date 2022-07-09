Под Запорожьем псевдоволонтер-коллаборант принуждал женщин к сексу за лекарства или эвакуацию

В Запорожской области псевдоволонтер “помогал” одиноким женщинам и девушкам, требуя от них интимные услуги, сдавал коллаборантам земляков, а затем сбежал в Запорожье с одолженными у людей деньгами.

Похотливый псевдоволонтер-коллаборант Иван Смирнов



О фейковом волонтере-коллаборанте рассказали местные активисты, которые после многочисленных жалоб его жертв, провели собственное расследование.

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Нажиться на горе людей и удовлетворить свою похоть решил житель оккупированной Кирилловки Иван Смирнов.

В переписке с людьми в соцсетях он создал себе образ “героя”, который якобы практически бескорыстно и даже рискуя своей жизнью, оказывает помощь оказавшимся в беде.

Помощь за секс

Одной из жертв этого нелюдя стала местная жительница, которой необходимы были лекарства для больного ребенка. Смирнов пообещал их привезти и якобы привез. А когда девушка поинтересовалась, сколько нужно заплатить, начал настойчиво принуждать ее к сексу. В противном случае угрожал оставить ребенка без критически необходимых ему медикаментов.

Активисты утверждают, что Смирнов знал, что муж девушки служит в ВСУ и сейчас не может ее защитить. По такому же принципу он выбирал и других своих жертв – одиноких женщин, оказавшихся в безвыходном положении.

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Причем он предлагал не только доставку лекарств но и вывоз людей с оккупированных территорий. Например, стало известно, что по пути в Запорожье с одинокой женщиной он остановился на безлюдном участке дороги и потребовал от нее удовлетворение своих интимных потребностей. В противном случае пригрозил жертве просто выбросить ее из машины.

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На службе “органов РФ”

Выяснилось, что на похотливого “волонтера” не раз жаловались в оккупационную “администрацию”. Но там восприняли скотство Смирнова лишь как повод завербовать его для стукачества на земляков.

Свидетельством этого стала объяснительная псевдоволонтера, написанная в комендатуре, и его откровенное признание на камеру.

На видео Смирнов рассказывает о своем извращенческом бизнесе и в частности обязуется “помогать органам Российской Федерации” и доносить им о выявлении “экстремистов”.

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Расследователи утверждают, что по доносу Смирнова оккупанты арестовали минимум двух его земляков.

Сбежал с деньгами

Также активисты выяснили, что аферист уже сбежал с оккупированной территории в Запорожье. Перед этим он взял в долг деньги у нескольких знакомых.

Кроме того, он пообещал людям обналичить деньги с их банковских карт, и теперь тоже пользуется и ими.