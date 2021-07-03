Путин не помог: протестующие в Шри-Ланке штурмом взяли дворец президента

Группа протестующих людей, недовольных экономическим положением Шри-Ланки, ворвалась в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и проникла внутрь здания, сам глава государства сбежал.

Протестующие штурмовали президентский дворец



Об этом сообщило AFP со ссылкой на местное телевидение. Как уточняет издание Ada Derana, полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

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Последние месяцы Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В островном государстве на юге Азии с населением 22 миллиона человек нет бензина и дизельного топлива, некоторых продуктов питания и лекарств.

Кроме того, в стране постоянно происходят длительные отключения электричества, а инфляция в июне составила рекордные 54,6%.

Президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса обвинили в плохом управлении, но он отказался уйти в отставку.

Более того, 6 июля позвонил президенту РФ Владимиру Путину и провел с ним «очень продуктивные» переговоры.

В частности Раджапакс похвастался, что якобы запросил у Путина помощь с кредитами для импорта топлива.

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