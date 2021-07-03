Путин не помог: протестующие в Шри-Ланке штурмом взяли дворец президента
Группа протестующих людей, недовольных экономическим положением Шри-Ланки, ворвалась в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и проникла внутрь здания, сам глава государства сбежал.
Об этом сообщило AFP со ссылкой на местное телевидение. Как уточняет издание Ada Derana, полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
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Последние месяцы Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В островном государстве на юге Азии с населением 22 миллиона человек нет бензина и дизельного топлива, некоторых продуктов питания и лекарств.
Кроме того, в стране постоянно происходят длительные отключения электричества, а инфляция в июне составила рекордные 54,6%.
Президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса обвинили в плохом управлении, но он отказался уйти в отставку.
Более того, 6 июля позвонил президенту РФ Владимиру Путину и провел с ним «очень продуктивные» переговоры.
В частности Раджапакс похвастался, что якобы запросил у Путина помощь с кредитами для импорта топлива.