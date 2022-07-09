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13:07 09 Июля 2022 Просмотров 210   КомментариевКомментарии

Президент Шри-Ланки пытается бежать из страны на самолете

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в аэропорт и пытается покинуть страну на фоне протестов и требований об отставке.

Раджапакса пытается вылететь из Шри-Ланки

Об этом сообщают местные СМИ.

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Формально он ещё остаётся главой государства, но группа депутатов уже потребовала его отставки.

Пока демонстранты захватили резиденцию главы страны, премьер созвал экстренное совещание. Некоторые правительственные чиновники уже поддержали требование об отставке Раджапакса.

Также местные издания пишут, что протестующие в Коломбо пытаются захватить Центральный банк страны.

Напомним, протесты на Шри-Ланке идут уже несколько месяцев. В стране объявили дефолт по внешним обязательствам и чрезвычайное положение.

В конце июня власти остановили продажу топлива из-за тяжёлого энергетического кризиса

Как сообщали Власти, группа протестующих, недовольных экономическим положением Шри-Ланки, ворвалась в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и проникла внутрь здания, сам глава государства сбежал.

Тэги: Шри-Ланка
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