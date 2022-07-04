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14:21 09 Июля 2022 11 Комментарии
Кабаева снова беременна: Путин недоволен полом ребенка
Еще весной в России прошли слухи, что глава российской Национальной медиагруппы и любовница президента РФ Алина Кабаева беременна.
Кабаева снова беременна
Информацию об этом подтвердил Telegram-канал GeneralSVR. По его данным, наконец стал известен пол ребенка – девочка.
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“Известие совсем не обрадовало будущего отца и президента России в одном лице, который высказал мнение, что детей и так хватает, а дочерей и подавно”, – сказано в сообщении.
Также там уточнили, что такое замечание очень расстроило будущую мать.
“ Как говорит старая пословица: «Милые бранятся- только тешатся», хотя возможно случай не тот”, – отметило издание.
Тэги: Россия, Алина Кабаева, Владимир Путин
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