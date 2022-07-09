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15:36 09 Июля 2022 145 Комментарии
Бен Уоллес не выдвинет свою кандидатуру на пост премьера
Министр обороны Британии Бен Уоллес не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии, которая дает ему возможность занять премьерское кресло после Бориса Джонсона.
Уоллес после консультаций с коллегами и семьей решил не претендовать на пост лидера партии
О своем решении Уоллес сообщил в Twitter.
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«После тщательного обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии”, – написал Уоллес.
Также он поблагодарил своих коллег в парламенте и представителей “более широкого круга”, которые обещали его поддержать.
Тэги: Великобритания, Бен Уоллес
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