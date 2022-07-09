Бен Уоллес не выдвинет свою кандидатуру на пост премьера

Министр обороны Британии Бен Уоллес не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии, которая дает ему возможность занять премьерское кресло после Бориса Джонсона.

Уоллес после консультаций с коллегами и семьей решил не претендовать на пост лидера партии



О своем решении Уоллес сообщил в Twitter.

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«После тщательного обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии”, – написал Уоллес.

Также он поблагодарил своих коллег в парламенте и представителей “более широкого круга”, которые обещали его поддержать.

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