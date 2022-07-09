В Великобританию прибыло около 10 тысяч украинских военных для боевой подготовки

Первая партия украинских солдат, принимающих участие в новой крупной военной программе, прибыла в Великобританию.

Великобитнаия приняла первую партию украинских курсантов



Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

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Украинские военные пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она включает в себя обучение владению оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.

“Эта амбициозная новая учебная программа является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя опыт британской армии мирового уровня, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, защищая суверенитет своей страны и свое право выбирать свое будущее”, – сказал Уоллес.

В программе задействовано более тысячи британских военных, обучение будет проходить на объектах Министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. Каждый курс будет длиться несколько недель.

В Минобороны отметили, что обучение даст новобранцам-добровольцам, практически не имеющим военного опыта, навыки, чтобы быть эффективными в боевых действиях на передовой.

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