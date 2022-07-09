Россия массово отправила ДРГ на разведку украинских позиций: большинство не вернулось

ВС РФ продолжает активно отправлять диверсионно-разведывательные группы для обнаружения позиций ВС Украины, но большинство из них не возвращается.

Россия забрасывает в Украину свои ДРГ



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его информации, 6 июля в Донецкой области было уничтожено две ДРГ, имеется информация о гибели 13 военнослужащих ВС РФ.

“Кроме того, несколько солдат сдались в плен и теперь докладывают украинским военным о подробном месторасположении российских позиций и о наступательных планах”, – отметил журналист.