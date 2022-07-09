Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.
Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.
«Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия», – сказано в документе.
На днях о возможном отзыве Мельника написал немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в Киеве.
Дипломат планирует перейти в Министерство иностранных дел Украины и стать заместителем главы министерства Дмитрия Кулебы.
Представитель украинского правительства сказал журналистам, что такое предложение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.
«Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу. Его переезд из Берлина может состояться до осени и не будет воспринят как увольнение», – отметил один из собеседников.
Мельник 8 лет был послом в Берлине, он продержался на должности при двух президентах – Петре Порошенко и Владимире Зеленском. Издание подчеркнуло необычность такого длительного срока, так как послы остаются на должности 4, максимум 6 лет.