Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

«Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия», – сказано в документе.

На днях о возможном отзыве Мельника написал немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в Киеве.

Дипломат планирует перейти в Министерство иностранных дел Украины и стать заместителем главы министерства Дмитрия Кулебы.

Представитель украинского правительства сказал журналистам, что такое предложение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

«Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу. Его переезд из Берлина может состояться до осени и не будет воспринят как увольнение», – отметил один из собеседников.

Мельник 8 лет был послом в Берлине, он продержался на должности при двух президентах – Петре Порошенко и Владимире Зеленском. Издание подчеркнуло необычность такого длительного срока, так как послы остаются на должности 4, максимум 6 лет.