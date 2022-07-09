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08:25 10 Июля 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Россия стягивает войска к Белогоровке: оккупанты никак не могу прорваться на Северск

Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары.

Оккупанты до сих пор не смогли занять всю Луганщину

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также подчеркнул, что, несмотря на все свои усилия, россияне до сих пор не смогли оккупировать всю Луганскую область.

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Вчера, 9 июля, вблизи Золотаревки оккупанты попали под удар украинской артиллерии и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось.

“То есть все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются, благодаря украинским защитникам”, – пояснил Гайдай.

Тэги: Северск, Сергей Гайдай
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