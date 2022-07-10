Ночью Россия обстреляла Харьков: одна из ракет попала в жилую многоэтажку

Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, одна ракета попала в шестиэтажный дом.

Ночью по Харькову выпустили минимум пять ракет



Об этом сообщило «Суспильне».

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На месте работают сотрудники ГСЧС. Здание разрушено частично. Спасатели достали из-под завалов пожилую женщину.

Местные Telegram-каналы утверждают, что удар нанесли из Белгорода. Всего было пять вылетов. Две ракеты либо сбила ПВО, либо упали сами.

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