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06:40 11 Июля 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Ночью Россия обстреляла Харьков: одна из ракет попала в жилую многоэтажку

Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, одна ракета попала в шестиэтажный дом.

Ночью по Харькову выпустили минимум пять ракет

Об этом сообщило «Суспильне».

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На месте работают сотрудники ГСЧС. Здание разрушено частично. Спасатели достали из-под завалов пожилую женщину.

Местные Telegram-каналы утверждают, что удар нанесли из Белгорода. Всего было пять вылетов. Две ракеты либо сбила ПВО, либо упали сами.

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Тэги: Харьков
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