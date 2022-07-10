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06:40 11 Июля 2022 148 Комментарии
Ночью Россия обстреляла Харьков: одна из ракет попала в жилую многоэтажку
Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, одна ракета попала в шестиэтажный дом.
Ночью по Харькову выпустили минимум пять ракет
Об этом сообщило «Суспильне».
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На месте работают сотрудники ГСЧС. Здание разрушено частично. Спасатели достали из-под завалов пожилую женщину.
Местные Telegram-каналы утверждают, что удар нанесли из Белгорода. Всего было пять вылетов. Две ракеты либо сбила ПВО, либо упали сами.
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Тэги: Харьков
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