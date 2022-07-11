ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине: первое видео из села

В сети появилось первое видео захода украинских защитников в село Ивановка на севере Херсонской области, которое ВСУ освободили на днях.

ВСУ вошли в Ивановку на севере Херсонщины



По словам командира, битвы за населенный пункт не было, оккупанты просто удрали из него под натиском украинской армии. Единственный российский военный, которого наши защитники нашли на окраине села, был мертвым.

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Судя по большому количеству уничтоженной вражеской техники, ВСУ нанесли по оккупантам артиллерийский удар.

Большинство местных жителей уже эвакуировались. Одна из жительниц не смогла это сделать сама и обратилась за помощью к украинским военным.

Командир сообщает, что когда заходили в село, россиян в нем уже не было, кроме одного «двухсотого».

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