НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:56 11 Июля 2022 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине: первое видео из села

В сети появилось первое видео захода украинских защитников в село Ивановка на севере Херсонской области, которое ВСУ освободили на днях.

ВСУ вошли в Ивановку на севере Херсонщины

По словам командира, битвы за населенный пункт не было, оккупанты просто удрали из него под натиском украинской армии. Единственный российский военный, которого наши защитники нашли на окраине села, был мертвым.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Судя по большому количеству уничтоженной вражеской техники, ВСУ нанесли по оккупантам артиллерийский удар.

Большинство местных жителей уже эвакуировались. Одна из жительниц не смогла это сделать сама и обратилась за помощью к украинским военным.

Командир сообщает, что когда заходили в село, россиян в нем уже не было, кроме одного «двухсотого».

Ивановка на севере Херсонской области

Ивановка на севере Херсонской области

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.07.2022 05:58
ВСУ ударили по командным пунктам российских артиллеристов и Росгвардии на Херсонщине
ТОР
10.07.2022 13:47
В Херсоне мощно горит воинская часть оккупантов
ТОР
09.07.2022 09:53
Под Чернобаевкой масштабный пожар: громыхают взрывы
blog comments powered by Disqus
Зеленский приказал деокупировать юг Украины: что это значит

06:22 Украина

В стратегическом поселке на Харьковщине подорвали местного гауляйтера

20:20 Украина

В Херсоне мощно горит воинская часть оккупантов

13:47 Украина

Киевское небо закроют системой ПВО, которая защищает Вашингтон

10:32 Украина

Россия ночью обстреляла Харьков ракетами: подробности

09:10 Украина

Безуглая инициировала исключение Тищенко из фракции и партии: в чем суть конфликта

08:43 Украина

Кремль готовится аннексировать Харьковскую область

07:09 Украина

Отставка посла Украины в Германии: почему Мельника боялись все политики ФРГ

18:25 Мир

Россия массово отправила ДРГ на разведку украинских позиций: большинство не вернулось

16:36 Украина

Украина готовится к вторжению из Беларуси

15:21 Украина

В Донецке паника: люди сотнями бегут из “республики” в Украину и Европу

14:33 Украина