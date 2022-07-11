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09:54 11 Июля 2022 Просмотров 347   КомментариевКомментарии

В Мелитополе ночью пытались убить “главу администрации” района

В оккупированном Мелитополе совершено покушение на “главу администрации” Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал.

В Мелитополе опять переполох у коллаборантов

Об этом сообщил “замначальника ГУ МВД по региону” колаборант Алексей Селиванов.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», – сообщил Селиванов.

По его словам, на месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в прямом эфире национального телемарафона, что с 2:30 ночи с разницей в 20 минут на севере Мелитополя произошло два взрыва. Что именно взорвалось неизвестно.

Тэги: мелитополь
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