В Мелитополе ночью пытались убить “главу администрации” района
В оккупированном Мелитополе совершено покушение на “главу администрации” Мелитопольского района Андрея Сигуту, он не пострадал.
Об этом сообщил “замначальника ГУ МВД по региону” колаборант Алексей Селиванов.
«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», – сообщил Селиванов.
По его словам, на месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в прямом эфире национального телемарафона, что с 2:30 ночи с разницей в 20 минут на севере Мелитополя произошло два взрыва. Что именно взорвалось неизвестно.