Обстрел Харькова из Смерчей: стали известны подробности

Россия утром около 10:20 обстреляла Харьков реактивными ракетами из РСЗО “Смерч”.

В результате обстрела пострадала одна из харьковских школ



Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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«Предварительно оккупанты использовали РСЗО «Смерч», зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших», — написал Тимошенко.

По состоянию на 11:20 глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли.

Также известно, что минимум две ракеты оккупантов были сбиты системой ПВО.

Из-за обстрелов поврежден один из ТЦ Харькова и большое количество жилых домов.

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