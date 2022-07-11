Обстрел Харькова из Смерчей: стали известны подробности
Россия утром около 10:20 обстреляла Харьков реактивными ракетами из РСЗО “Смерч”.
Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
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«Предварительно оккупанты использовали РСЗО «Смерч», зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших», — написал Тимошенко.
По состоянию на 11:20 глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли.
Также известно, что минимум две ракеты оккупантов были сбиты системой ПВО.
Из-за обстрелов поврежден один из ТЦ Харькова и большое количество жилых домов.