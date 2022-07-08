Россия нанесла ракетный удар по Одесщине: что известно

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области четырьмя ракетами.

Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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Ракеты выпустили из самолетов над оккупированным Крымом.

Одна из них попала в здание, информация о раненых и разрушениях уточняется.

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