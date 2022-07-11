Актуальные методы входа в личный кабинет БК Париматч
Букмекерская контора Париматч — одна из крупнейших на рынке беттинга, которая была основана в 1994 г.
Букмекерская контора Париматч — одна из крупнейших на рынке беттинга, которая была основана в 1994 г. Основное преимущество компании в том, что она предлагает высокие коэффициенты и низкую маржу. Кроме того, наличие сразу нескольких лицензий делает БК одной из лучших в своем деле.
Вход Пари Матч в личный кабинет доступен только тем, кто имеет свою учетную запись. Завести ее не так сложно. Пройти регистрацию можно через десктопную версию, а можно воспользоваться мобильным приложением. По сути, две эти процедуры идентичны.
Нажав на кнопку “Регистрация”, в открывшийся форме написать:
- номер мобильного телефона (вносим только действующий номер);
- адрес электронной почты;
- в соответствующей графе указать, что есть 21 год;
- выбрать игровую валюту и тип коэффициентов;
- придумать пароль (8-30 символов), который будет иметь минимум одни заглавную и строчную букву, спецсимвол.
- нажать “Зарегистрироваться”.
Букмекер, чтобы удостовериться в том, что указан реальный номер телефона, высылает на него 6-ти значный код. Его беттер вводит в соответствующее поле. В принципе процедура регистрации завершена, чего вполне достаточно для начала сотрудничества.
Важные правила, о которых нужно помнить:
- К игре допускаются лица старше 21 года.
- Создать можно только одну учетную запись. Мультиаккаутинг запрещен. В обратном случае учетная запись игрока блокируется.
- Указывать нужно только свои и только достоверные данные.
- Рекомендуется менять пароль раз в три месяца, дабы обезопасить свой аккаунт.
- Игровую валюту поменять самостоятельно невозможно. Поэтому определитесь с ней заранее.
Методы входа в личный кабинет
Регистрации хватит для того, чтобы заключить пари, но когда придет время выводить средства, от игрока потребуется подтверждение личности — верификация. Сделать это можно только через личный кабинет. Там игрок должен загрузить сканы своих документов, чтобы служба безопасности проверила их и сравнила с информацией, внесенной при регистрации.
Чтобы войти в личный кабинет, нужно нажать “авторизация”. А дальше воспользоваться одним из методов:
- Через электронную почту. Указывается только тот e-mail, который был указан при регистрации.
- Используя номер мобильного телефона. Аналогично с первым вариантом, но только в поле “логин” вводят актуальный номер мобильного, но только тот, что был вписан при регистрации.
- Через номер игрового счета. При регистрации каждый игрок получает уникальный игровой номер, который можно внести в поле “логин”.
Игрок может выбрать любой метод входа. Он актуален как для десктопной версии, так и для мобильного приложения. Вся процедура сводиться к вводу логина и пароля. Если с первым все понятно, то говоря о пароле, он везде вносится одинаково.
В личном кабинете у игрока открывается возможность изучить историю ставок, ввода и вывода средств, настройки и пр.