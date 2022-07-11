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13:51 11 Июля 2022 Просмотров 1088   КомментариевКомментарии

ВСУ нанесли мощный удар по базе оккупантов под Запорожьем

Днем 11 июля украинские военные накрыли базу российских оккупантов в Токмаке Запорожской области.

О мощных взрывах сообщили местные жители.

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После прилетов в небо поднялся огромный столб дыма.

Люди говорят, что множество техники россиян размещалось на территории местного кузнечно-штамповочного завода, куда и прилетело.

После взрыва в Токмаке небо поднялся столб дыма

После взрыва в Токмаке небо поднялся столб дыма

Тэги: Запорожье, Токмак
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