ВСУ нанесли мощный удар по базе оккупантов под Запорожьем

Днем 11 июля украинские военные накрыли базу российских оккупантов в Токмаке Запорожской области.

О мощных взрывах сообщили местные жители.

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После прилетов в небо поднялся огромный столб дыма.

Люди говорят, что множество техники россиян размещалось на территории местного кузнечно-штамповочного завода, куда и прилетело.

Тэги: Запорожье, Токмак