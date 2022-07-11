Россия вечером обстреляла Одессу ракетами: в пригороде поднимается столб дыма

Вечером около 19:00 в Одессе прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. Говорят, что за сегодня в городе прогремело около десятка раз.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Есть информация об одном прилете и работе системы ПВО.

Судя по снимкам, публикуемым в сети, прилет таки был, и на его месте что-то горит. Предварительно, поражен объект в пригороде Одессы.

Перед этим прошло сообщение, что из акватории Черного моря в сторону Украины вылетели ракеты.

Тэги: Одесса