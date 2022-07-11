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19:15 11 Июля 2022 610 Комментарии
Россия вечером обстреляла Одессу ракетами: в пригороде поднимается столб дыма
Вечером около 19:00 в Одессе прогремело несколько мощных взрывов.
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. Говорят, что за сегодня в городе прогремело около десятка раз.
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Есть информация об одном прилете и работе системы ПВО.
Судя по снимкам, публикуемым в сети, прилет таки был, и на его месте что-то горит. Предварительно, поражен объект в пригороде Одессы.
Перед этим прошло сообщение, что из акватории Черного моря в сторону Украины вылетели ракеты.
Тэги: Одесса
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