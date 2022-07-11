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20:00 11 Июля 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Законопроект об особом статусе поляков в Украине: какие они получат права и привилегии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса полякам в Украине.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

О его подробностях рассказала постпред Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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Законопроект предлагает определить, что граждане Республики Польша во время их пребывания на территории Украины имеют право на:

  • трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

  • государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законодательством Украины;

  • социальная защита, включающая право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам в соответствии с законодательством и международными договорами Украины;

  • проведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

  • получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета;

  • социальные выплаты согласно законодательству Украины;

  • получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

  • медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Кроме того, граждане Польши, которые будут получать образование в учебных заведениях Украины, смогут пользоваться такими же правами и обязанностями, как и граждане Украины – в частности на получение стипендий, материальной помощи, государственной целевой поддержки.

Граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, сестры медицинской (брата медицинского), акушерки (акушера) на территории государств – членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев.

Тэги: Владимир Зеленский, Анджей Дуда
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