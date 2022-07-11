ВСУ на Херсонщине накрыли российские С-300, которые утром обстреляли Николаев

ВСУ нанесли ответный удар по вероятному району стартовых позиций российских ЗРК «С-300″, которые обстреляли Николаев.

ВСУ ударили по позициям российских С-300



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там напомнили, что на рассвете 11 июля оккупанты обстреляли пригород и промышленную инфраструктуру Николаева.

Было выпущено пять ракет предположительно из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет.

В ответ украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями был нанесен удар по вероятному району стартовых позиций ЗРК «С-300″ в районе Олешковских Песков.

Окончательные потери противника доразведываются и уточняются.

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