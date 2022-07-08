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06:10 12 Июля 2022 Просмотров 171   КомментариевКомментарии

ВСУ подтвердили уничтожение большого склада боеприпасов в Новой Каховке

Поздно вечером 11 июля в Новой Каховке начались мощные взрывы и пожар на складе боеприпасов оккупантов.

В Новой Каховке было ярко и громко

Уничтожение склада подтвердили в Оперативном командовании “Юг”.

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«По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу «Мста-Б», миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке», – сказано в сообщении.

В Новой Каховке взрывалось очень мощно и ярко.

По неподтвержденной пока информации, оккупанты три дня свозили на этот склад боеприпасы к РСЗО, артиллерии и танкам. Также в момент взрыва там находилось более 40 полных бензовозов.

Российские СМИ выдали несколько разных версий взрывов, стараясь не говорить о взрыве боеприпасов -  якобы ВСУ попали в Каховскую ГЭС, потом в склад с селитрой и т.п.

Тэги: херсон, новая каховка
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