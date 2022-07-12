Определена дата новой встречи союзников Украины Рамштайн-4

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн” пройдет 20 июля в онлайн-формате.

Новая встреча в формате Рамштайн пройдет 20 июля



Об этом сообщили в Пентагоне по итогам переговоров главы Минобороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Резникова.

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«Госсекретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями о будущей помощи США и союзников Украине через формат Контактной группы по обороне», — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили помощь Украине от США в области безопасности, включая новый пакет в размере 400 миллионов долларов, о котором объявили 8 июля.