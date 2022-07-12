НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:11 12 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВСУ нашли на Херсонщине брошенную российскую технику с боекомплектом

Убегая из населенного пункта Потемкино в Херсонской области российские оккупанты бросили свою технику в исправном состоянии.

Оккупанты бросили целую военную технику с боекомплектом

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также там уточнили, что вся техника была с полным боекомплектом.

Трофеи переведены в состав украинской армии. Речь идет о:

▪️1 танк Т-72Б3;

▪️2 БМП-2;

▪️1 БМД-2К;

▪️1 БТР-Д.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.07.2022 06:10
ВСУ подтвердили уничтожение большого склада боеприпасов в Новой Каховке
ТОР
11.07.2022 20:42
ВСУ на Херсонщине накрыли российские С-300, которые утром обстреляли Николаев
ТОР
11.07.2022 08:56
ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине: первое видео из села
blog comments powered by Disqus
ВСУ на Херсонщине накрыли российские С-300, которые утром обстреляли Николаев

20:42 Украина

Под Херсоном прогремел мощный взрыв: горит склад и база оккупантов

15:42 Украина

В Запорожье инициировали отставку замглавы облсовета, сбежавшего в начале войны

15:15 Украина

ВСУ нанесли мощный удар по базе оккупантов под Запорожьем

13:51 Украина

Лиз Трасс может стать новым премьером Великобритании: ее позиция и шансы

12:40 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Одесщине: что известно

12:02 Украина

Зеленский приказал деокупировать юг Украины: что это значит

06:22 Украина

В стратегическом поселке на Харьковщине подорвали местного гауляйтера

20:20 Украина

В Херсоне мощно горит воинская часть оккупантов

13:47 Украина

Киевское небо закроют системой ПВО, которая защищает Вашингтон

10:32 Украина

Безуглая инициировала исключение Тищенко из фракции и партии: в чем суть конфликта

08:43 Украина