12.07.2022 06:10
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08:11 12 Июля 2022 0 Комментарии
ВСУ нашли на Херсонщине брошенную российскую технику с боекомплектом
Убегая из населенного пункта Потемкино в Херсонской области российские оккупанты бросили свою технику в исправном состоянии.
Оккупанты бросили целую военную технику с боекомплектом
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Также там уточнили, что вся техника была с полным боекомплектом.
Трофеи переведены в состав украинской армии. Речь идет о:
▪️1 танк Т-72Б3;
▪️2 БМП-2;
▪️1 БМД-2К;
▪️1 БТР-Д.
Тэги: херсон
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