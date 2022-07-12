ВСУ нашли на Херсонщине брошенную российскую технику с боекомплектом

Убегая из населенного пункта Потемкино в Херсонской области российские оккупанты бросили свою технику в исправном состоянии.

Оккупанты бросили целую военную технику с боекомплектом



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Также там уточнили, что вся техника была с полным боекомплектом.

Трофеи переведены в состав украинской армии. Речь идет о:

▪️1 танк Т-72Б3;

▪️2 БМП-2;

▪️1 БМД-2К;

▪️1 БТР-Д.

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