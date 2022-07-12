После удара HIMARS по Шахтерску уничтожены все замкомы дивизии ВДВ РФ

В результате удара ВСУ с использованием HIMARS в районе Шахтерска Донецкой области погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ.

ВСУ нанесли высокоточный удар по безе оккупантов возле Шахтерска



Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Выжил только один офицер с позывным “Барсук”. Он находится в тяжелом состоянии.

Также погиб начальник службы РАО 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) ПдВО PC РФ Валентин Данилов.

Как сообщали Власти, за прошедшие несколько дней в результате артиллерийских ударов в Херсонской области было уничтожено более 4 складов и 3 пунктов управления уровня дивизии и выше.