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Главная » Мир » Общество
10:06 12 Июля 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В России обнаружен первый случай заражения оспой обезьян

Заражение оспой обезьян выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

оспа обезьян добралась до России

Об этом сообщило российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Там уточнили, что заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме.

“Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один», – сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Тэги: Россия, оспа обезьян
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