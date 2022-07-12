В России обнаружен первый случай заражения оспой обезьян

Заражение оспой обезьян выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

оспа обезьян добралась до России



Об этом сообщило российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Там уточнили, что заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме.

“Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один», – сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Тэги: Россия, оспа обезьян