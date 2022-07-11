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10:44 12 Июля 2022 336 Комментарии
В Кадиевке горит штаб и техника оккупантов
В Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области, которая находится под контролем “ЛНР”, прогремели взрывы, после чего начался пожар.
В Кадиевке снова дымно
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и жители в соцсетях.
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По предварительной информации, горит техника и штаб оккупантов.
Говорят, что штаб находился в районе школы, однако, как сообщается, сама школа не пострадала.
Горит техника, которая была вкопана рядом.
Тэги: Луганск
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